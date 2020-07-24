Новичок «Зенита»: у меня ДНК победителя, постараюсь принести команде первый трофей

33-летний американский защитник Кей Си Риверс, пополнивший состав Санкт-Петербургского БК «Зенит», рассказал о своих целях в клубе.

«По тому, что я видел своими глазами в прошлом сезоне и по разговорам с Хавьером Паскуалем, я понял, что это крепкая и амбициозная команда. В прошлом году «Зенит» обыгрывал «Фенербахче», «Олимпиакос», «Басконию»… Плюс я видел все наши подписания, и, думаю, у нас соберется очень боеспособный коллектив. Не хотел бы сейчас конкретизировать, но «Зенит» способен на многое.



Хавьер — требовательный тренер. Другие не добиваются успеха на таком уровне. Если Хави что-то сказал, то не будет повторять это дважды. Все игроки быстро схватывают его слова. Плюс он великолепный тактик, после его занятий каждый баскетболист четко понимает свою роль в команде.



Считаю ли себя счастливчиком из-за большого количества завоёванных титулов? Нет, просто у меня ДНК победителя. Во всех своих командах я ставил цель выиграть титул и прикладывал для этого максимум усилий. Где-то это получалось сделать, где-то нет. Конкуренция в европейском баскетболе высокая. При этом могу сказать, что доволен своей карьерой, но я до сих пор голоден до побед. Хочу принести первый титул своей новой команде», — цитируют Риверса «Известия».



Предыдущий сезон защитник провёл в составе литовского «Жальгириса», в среднем набирая 9,3 очка, 1,5 подбора и 1,1 передачи.