«Жальгирис» объявил о переходе одного из ведущих игроков сборной Аргентины

Форвард «Басконии» и сборной Аргентины Патрисио Гарино стал игроком «Жальгириса», сообщила пресс-служба литовского клуба на официальном сайте. Гарино подписал однолетний контракт с опцией продления ещё на один сезон в случае согласия сторон.
Гарино выступал за «Басконию» последние три года. «Баскония» предложила баскетболисту сборной Аргентины продление контракта, но стороны не сумели прийти к соглашению. Гарино не выходил на площадку с ноября прошлого года из-за разрыва крестообразной связки правого колена. До травмы Гарино набирал в среднем 10,3 очка в чемпионате Испании, а также 6,7 очка и 3,5 подбора в Евролиге.
Ранее «Жальгирис» объявил о назначении на пост главного тренера Мартина Шиллера, который сменил ушедшего в «Барселону» Шарунаса Ясикявичюса. Ясикявичюс возглавлял «Жальгирис» с 2016 года. Под его руководством литовский клуб в сезоне-2017/2018 впервые в XXI веке вышел в «Финал четырёх» Евролиги.
- 24 июля 2020
-
11:07
-
10:55
-
10:20
-
09:20
-
06:36
-
06:00
-
03:54
-
03:35
-
00:34
- 23 июля 2020
-
23:30
-
22:59
-
21:32
-
21:03
-
19:57
-
19:11
-
17:54
-
16:49
-
16:43
-
15:38
-
15:38
-
12:50
-
12:38
-
12:10
-
11:13
-
10:57
-
10:51
-
10:43
-
10:34
-
10:10
-
06:55
-
06:33
-
06:22
-
00:44
-
00:29
-
00:06