«Реал» подписал 40-летнего легендарного капитана на следующий сезон

«Реал» на официальном сайте объявил о продлении контракта на сезон-2020/2021 с капитаном команды тяжёлым форвардом Фелипе Рейесом.



40-летний Рейес — рекордсмен Евролиги по количеству сыгранных матчей (352) и подборов в нападении (702). По множеству статистических показателей он входит в исторический топ-5. Например, по заработанным фолам, попыткам и попаданиям с игры, подборам под своим и чужим щитом (1792, 2-е место), суммарному рейтингу эффективности. Фелипе — шестой баскетболист в истории, которому покорилась отметка 3000 очков в Евролиге. Сделал он это в Москве в матче с ЦСКА в январе этого года.



Некоторые из самых значимых достижений Рейеса: три золота, два серебра и одна бронза Евробаскета в составе сборной Испании, золото Кубка мира ФИБА, два серебра и одна бронза Олимпийских игр. Две выигранные Евролиги, один Межконтинентальный кубок и один Еврокубок УЛЕБ, две награды MVP сезона в чемпионате Испании, столько же MVP финала внутреннего первенства.