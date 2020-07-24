Ватутин рассказал об особом условии, которое поставил Шенгелия при переходе в ЦСКА

Президент баскетбольного клуба ЦСКА Андрей Ватутин рассказал, какие обстоятельства сопутствовали подписанию контракта с представителем Грузии Торнике Шенгелией. Его спросили, правда ли, что у Шенгелии есть опция выхода в НБА.

«Да, такая возможность через «выкуп» существует, но это было условие Токо с самого начала переговоров. Он сказал, что если и пойдёт в НБА, то только в серьёзную организацию», — приводит слова Ватутина «Спорт-экспресс».

Президент добавил, что в ЦСКА готовы отпускать Шенгелию на матчи сборной Грузии, если это не пересекается с клубным календарём.

«Да, мы готовы отпускать Шенгелию на матчи сборной во время окон, но с условием, что они не пересекаются день в день с матчами ЦСКА в Евролиге. Дело самого игрока, как этим пользоваться», — сказал он.