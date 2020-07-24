Ватутин: я практически не встречал игроков, кто не хотел бы играть в ЦСКА

Президент БК ЦСКА Андрей Ватутин рассказал, что почти никогда не сталкивался с игроками, которые отказались бы выступать за «армейцев». Он ответил на вопрос, был ли топ-игрок в это межсезонье, который отказал ЦСКА.

«Во-первых, я практически не встречал игроков, кто не хотел бы играть в ЦСКА. К сожалению, из-за сокращения бюджета и доходов от спонсоров нам пришлось сделать болезненные шаги и расставаться с теми, кто в иной экономической ситуации наверняка продолжил бы выступать за команду.

Очень жаль прощаться с Воронцевичем, Сент-Росом, но такова жизнь, это вынужденные решения, продиктованные экономическими причинами. Мы до последнего пытались найти финансовую возможность усилить состав, но не нашли решения. Будут ли трансляции, будут ли зрители на трибунах, состоятся ли вообще игры — в таких условиях неопределённости не просто трудно, а скорее невозможно привлекать новых спонсоров», — приводят слова Ватутина «Известия».