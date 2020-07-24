«Денвер» выставил самый высокий стартовый состав в истории НБА

«Денвер Наггетс» в контрольном матче НБА с «Вашингтон Уизардс» (89:82) выставили самый высокий стартовый состав в истории.



Стартовая пятёрка «Наггетс» выглядела следующим образом: Никола Йокич, Джереми Грант, Бол Бол, Пол Миллсэп и Мэйсон Пламли. Из-за кадровых проблем главный тренер «Денвера» Майк Мэлоун выставил три номинальных центровых и два форварда. Средний рост стартовой пятёрки «Наггетс» составил 209,3 см, что является самым высоким показателем в истории НБА.



Предыдущий рекорд составлял 208,8 сантиметра, установленный «Милуоки Бакс» в 2019 году. Яннис Адетокунбо, Крис Миддлтон, Никола Миротич, Эрсан Ильясова и Брук Лопес сформировали стартовую пятёрку, которая на тот момент была выше всех.