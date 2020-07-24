Фридзон рассказал, почему предложение «Зенита» было самым предпочтительным из всех

Новобранец «Зенита» Виталий Фридзон сообщил, что после ухода из «Локомотива-Кубань» у него было несколько предложений о продолжении карьеры, и объяснил, почему вариант с командой из Санкт-Петербурга оказался самым привлекательным.
«Предложение от «Зенита» было самым предпочтительным. Прежде всего, это тренер Паскуаль, которого я отлично знаю как специалиста по работе в Евролиге и многочисленным отзывам знакомых баскетболистов. О нём говорят, что он очень хорошо раскрывает лучшие стороны своих игроков. Мне очень хочется поработать с ним. Перед осуществлением трансфера Паскуаль связался со мной, поговорил и рассказал своё видение, как намерен использовать меня в команде. Я готов.
Также, конечно, «Зенит» — это Евролига, великолепный турнир. Это замечательный город и отличные болельщики, очень хорошая атмосфера на матчах. Когда я приезжал сюда играть, мне потом хотелось снова вернуться. Теперь будет возможность тесно познакомиться с городом.
Сейчас я у себя на родине, в Клинцах. Тренируюсь в зале, готовлюсь, собираюсь в Петербург. Ориентировочно, если не будет никаких форс-мажоров, у нас в начале августа медосмотр и 10 августа первая тренировка, так что к этому времени должен быть в команде», — приводит слова баскетболиста «Спорт день за днём».
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