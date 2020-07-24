​​​​​​​40-летний легендарный капитан «Реала» отреагировал на продление контракта с клубом

Капитан «Реала» Фелипе Рейес прокомментировал продление контракта с клубом на следующий сезон. 40-летний тяжёлый форвард проведёт 17-й год подряд в «Реале».



«Я очень рад провести ещё один год в этом замечательном клубе. Чувствую себя как дома — уже полжизни играю за «Реал». Я счастлив. В 40 лет я играю в столь великом и конкурентоспособном клубе, как «Реал». Очень горжусь этим фактом. Это побуждает меня продолжать работать и стремиться помогать команде всем, чем могу. Я играю в «Реале» в более позднем возрасте, чем выдающиеся баскетболисты Клиффорд Луйк и Уэйн Брабендер. Это побуждает меня продолжать соревноваться на высшем уровне.



Мой секрет заключается в любви к баскетболу. Я начал играть в 10 лет. С тех пор баскетбол всегда оставался моей страстью. Очень счастлив и хочу продолжать выкладываться на каждой тренировке и в каждой игре. К счастью, я побил много рекордов. Когда вы играете столько лет, то должны побить какие-то рекорды. Возможно, больше всего меня взволновало то, что я сыграл более 1000 матчей в форме «Реала». Это невероятное количество матчей в лучшем клубе мира. Я сохранил эти моменты в своей памяти», — приводит слова Рейеса официальный сайт «Реала».



40-летний Рейес — рекордсмен Евролиги по количеству сыгранных матчей (352) и подборов в нападении (702). По множеству статистических показателей он входит в исторический топ-5. Например, по заработанным фолам, попыткам и попаданиям с игры, подборам под своим и чужим щитом (1792, 2-е место), суммарному рейтингу эффективности. Фелипе — шестой баскетболист в истории, которому покорилась отметка 3000 очков в Евролиге. Сделал он это в Москве в матче с ЦСКА в январе этого года.



Некоторые из самых значимых достижений Рейеса: три золота, два серебра и одна бронза Евробаскета в составе сборной Испании, золото Кубка мира ФИБА, два серебра и одна бронза Олимпийских игр, а также две выигранные Евролиги, один Межконтинентальный кубок и один Еврокубок УЛЕБ, две награды MVP сезона в чемпионате Испании и столько же — MVP финала внутреннего первенства.