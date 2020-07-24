Скотти Пиппен назвал будущего чемпиона НБА и самого доминирующего игрока лиги

Шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго Буллз» Скотти Пиппен считает, что форвард Леброн Джеймс должен принести «Лос-Анджелес Лейкерс» чемпионский титул в этом сезоне.



«Верю в «Лейкерс». В начале сезона сосредоточил своё внимание на «Лос-Анджеелс Клипперс», поскольку думал, что у них есть всё необходимое для победы. Однако мне кажется, что из-за некоторых проблем у «Клипперс» в «пузыре», лидерские качества Леброна, а также его умение управлять игроками приведёт к победе его команды.



В данный момент Леброн является самым доминирующим игроком в лиге. Особенно с учётом отсутствия травмированного Кевина Дюранта. Считаю, что Джеймс – тот самый Х-фактор, который ведёт команду к чемпионству с помощью лидерства и атлетизма. Конечно, не стоит забывать, что в его команде есть Энтони Дэвис», – цитирует Пиппена Talk Basket.