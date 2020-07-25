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Яннис Адетокунбо: в США впервые увидел, как темнокожий водит крутую машину. Был в шоке

Яннис Адетокунбо: в США впервые увидел, как темнокожий водит крутую машину. Был в шоке
Баскетбол / НБА 0

Звезда «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо вспоминает, как испытал шок, когда впервые увидел темнокожего человека за рулем хорошей машины после того, как он приземлился в Америке перед переходом в клуб НБА.

«В США был первый раз, когда я увидел черного человека за рулём крутой машины, и я был действительно шокирован этим. Я подумал, что здесь происходит?

Это определенно изменило моё мировоззрение, потому что тогда я задумался о том, даёт ли моя страна темнокожим людям достаточно возможностей?», — цитирует баскетболиста FadeAway World.

Ранее стало известно, что форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо вместо фамилии на майке нанесёт надпись «Равенство», так как НБА и профсоюз разрешили игрокам заменить фамилию на майках заявлением о расовой и социальной справедливости.

Яннис Адетокунбо решил, какой надписью заменит фамилию на майке на рестарт сезона НБА
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