Яннис Адетокунбо: в США впервые увидел, как темнокожий водит крутую машину. Был в шоке

Звезда «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо вспоминает, как испытал шок, когда впервые увидел темнокожего человека за рулем хорошей машины после того, как он приземлился в Америке перед переходом в клуб НБА.
«В США был первый раз, когда я увидел черного человека за рулём крутой машины, и я был действительно шокирован этим. Я подумал, что здесь происходит?
Это определенно изменило моё мировоззрение, потому что тогда я задумался о том, даёт ли моя страна темнокожим людям достаточно возможностей?», — цитирует баскетболиста FadeAway World.
Ранее стало известно, что форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо вместо фамилии на майке нанесёт надпись «Равенство», так как НБА и профсоюз разрешили игрокам заменить фамилию на майках заявлением о расовой и социальной справедливости.
- 25 июля 2020
-
07:12
-
06:27
-
06:16
-
06:11
-
06:03
-
05:31
-
05:15
-
00:28
- 24 июля 2020
-
23:45
-
22:08
-
22:07
-
21:21
-
20:48
-
20:40
-
19:35
-
18:57
-
18:35
-
18:25
-
18:15
-
17:45
-
16:40
-
15:20
-
14:11
-
13:20
-
13:02
-
12:31
-
12:20
-
12:16
-
11:07
-
10:55
-
10:20
-
09:20
-
06:36
-
06:00
-
03:54