Горан Драгич назвал лучшего снайпера НБА. Это не Карри и не Томпсон
Разыгрывающий клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Майами Хит» Горан Драгич назвал одноклубника, 26-летнего Данкана Робинсона, лучшим снайпером в лиге.
«Сейчас Робинсон — лучший снайпер в НБА», — цитирует Горана Драгича Clutch Points.
В контрольном матче «Майами» и «Сакраменто» Данкан Робинсон набрал 18 очков, реализовав пять трёхочковых бросков из восьми.
«Майами Хит» обыграл «Сакраменто Кингз» со счётом 104:98.
В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации до приостановки Данкан Робинсон принял участие в 65 встречах, набирая 13,3 очка, совершая 3,3 подбора и отдавая 1,4 результативной передачи за игру.
У Робинсона это второй сезон в составе «Майами».
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