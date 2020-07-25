Защитник «Нижнего Новгорода» перешёл в УНИКС

Защитник Георгий Жбанов прекратил сотрудничество с «Нижним Новгородом» и подписал контракт с УНИКСом, сообщает пресс-служба казанского клуба на странице в «Твиттере». Соглашение подписано на один год с опцией продления ещё на один сезон.

22-летний баскетболист все годы взрослой карьеры провёл в нижегородском клубе и выступал там в общей сложности четыре сезона. В минувшем розыгрыше регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ провёл 14 матчей, набирая в них 3,1 очка, собирая 1,4 подбора и совершая 0,4 передачи.

В Лиге чемпионов ФИБА Жбанов появился на паркете в 12 встречах, набирая 2,1 очка, собирая 0,5 подбора и совершая 0,5 передачи.

Напомним, УНИКС объявил о расставании с лидером коллектива Эриком Макколлумом.