НБА начала расследование по Уильямсу, посетившему стрип-клуб после отъезда из Орландо

НБА проводит расследование в отношении атакующего защитника «Лос-Анджелес Клипперс»​​​​​​​ Лу Уильямса, сообщает ESPN.



Уильямс покинул расположение команды в Орландо, чтобы посетить похороны деда. Позже рэпер Джек Харлоу на своей странице в «Инстаграме»​​​​​​​ опубликовал фото в одном из стрип-клубов Атланты, где он отдыхал вместе с Уильямсом. Служба безопасности НБА связалась с Уильямсом, который подтвердил факт посещения заведения. Игрок уточнил, что ходил в стрип-клуб после похорон деда.



Уильямс уже вернулся в Орландо. Защитник ушёл на карантин, который продлится минимум четыре дня. Срок пребывания Уильямса в изоляции может затянуться в зависимости от результата расследования лиги. Уильямс пропустит как минимум два первых матча регулярного чемпионата НБА, если карантин затянется на 10 дней. Это приведёт к потере $ 150 тыс. зарплаты.