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Томпсон рассказал, как игроки НБА справляются с отсутствием половой жизни в Орландо

Томпсон рассказал, как игроки НБА справляются с отсутствием половой жизни в Орландо
Баскетбол / НБА 0

Обозреватель The Athletic Маркус Томпсон сообщил, что некоторые массажистки и персональные тренеры могут оказывать «дополнительные услуги» игрокам в кампусе НБА в Орландо.

«Из того, что мне сказали, люди уже работают над этим. Нельзя привезти в «пузырь» семью, но у вас может быть тренер или массажист. Мне сказали, что там есть довольно горячие массажистки. Есть пара персональных тренеров, ну, вы знаете… В общем существуют обходные пути», — приводит слова Томпсона Fadeaway World.

Ранее журналист ESPN Стивен Эй Смит выразил мнение, что отсутствие половой жизни у баскетболистов НБА в условиях длительной изоляции может привести к срыву рестарта сезона. Первые матчи возобновлённого регулярного чемпионата НБА состоятся 30 июля. Сезон растянется до первой половины октября.

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