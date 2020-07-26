Томпсон рассказал, как игроки НБА справляются с отсутствием половой жизни в Орландо

Обозреватель The Athletic Маркус Томпсон сообщил, что некоторые массажистки и персональные тренеры могут оказывать «дополнительные услуги» игрокам в кампусе НБА в Орландо.
«Из того, что мне сказали, люди уже работают над этим. Нельзя привезти в «пузырь» семью, но у вас может быть тренер или массажист. Мне сказали, что там есть довольно горячие массажистки. Есть пара персональных тренеров, ну, вы знаете… В общем существуют обходные пути», — приводит слова Томпсона Fadeaway World.
Ранее журналист ESPN Стивен Эй Смит выразил мнение, что отсутствие половой жизни у баскетболистов НБА в условиях длительной изоляции может привести к срыву рестарта сезона. Первые матчи возобновлённого регулярного чемпионата НБА состоятся 30 июля. Сезон растянется до первой половины октября.
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