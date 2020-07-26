Кириленко: сборная России входит в четвёрку лучших в Европе в полном составе и без травм

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко охарактеризовал мужскую сборную России, прокомментировав её перпективы.



«Мужская сборная России — возрастная команда. Опыта у лидеров не занимать, например Тимофей Мозгов и Швед выступали в НБА. Никита Курбанов, Михаил Кулагин, Андрей Воронцевич имеют опыт матчей в Евролиге… Если обходится без травм и мы собираем полный состав игроков, то входим в Европе в четвёрку лучших сборных. Если нет, то дело обстоит хуже. Летом следующего года у этого поколения игроков буден последний шанс попасть на Олимпиаду», — приводит слова Кириленко «Вечерняя Москва».

Напомним, в качестве игрока Кириленко выступал за ЦСКА, «Юту Джаз», «Миннесоту Тимбервулвз», «Бруклин Нетс» и ряд других команд. Он является участником Матча всех звёзд НБА в 2004 году. До 2013 года Кириленко выступал за национальную команду России. В 2015 году он завершил карьеру. В этом же году он был избран в президенты РФБ.