Кириленко назвал бесспорного игрока номер один в мире

Глава Федерации баскетбола России Андрей Кириленко назвал лучшего, по его мнению, игрока мира на данный момент.



«Леброн Джеймс, причём без конкурентов. Пусть в этом году он не лучший игрок в мире, но всё равно в топ-пятёрке. Однако по своему статусу это игрок номер один и в НБА, и в мире. По своему величию Леброн Джеймс может находиться на одной ступени с Майклом Джорданом и Коби Брайантом», — приводит слова Кириленко «Вечерняя Москва».



Напомним, в качестве игрока Кириленко выступал за ЦСКА, «Юту Джаз», «Миннесоту Тимбервулвз», «Бруклин Нетс» и ряд других команд. Он является участником Матча всех звёзд НБА в 2004 году. До 2013 года Кириленко выступал за национальную команду России. В 2015 году он завершил карьеру. В этом же году он был избран в президенты РФБ.

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