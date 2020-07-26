«Зенит» завершил комплектование состава на следующий сезон

Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный рассказал, что команда больше не будет приобретать новых игроков в период межсезонья, сообщает Nevasport.
Таким образом, слухи о возможном подписании контракта с Дмитрием Кулагиным не нашли подтверждения.
В межсезонье петербургскую команду пополнили защитники Кевин Пангос («Барселона»), Билли Бэрон («Црвена Звезда»), Кей Си Риверс («Жальгирис»), Виталий Фридзон («Локомотив-Кубань») и Денис Захаров («Енисей»), форварды Алекс Пойтресс («Галатасарай») и Игорь Вольхин («Химки»), а также центровой Артурас Гудайтис («Олимпия Милан»).
В свою очередь клуб покинули защитники Эндрю Альбиси (ушёл в «Гран Канарию»), Антон Понкрашов и Алекс Рэнфро («Сан-Пабло Бургос»), форварды Тим Абромайтис («Уникаха») и Сергей Балашов, центровой Колтон Айверсон.
Ожидается, что коллектив покинет и Густаво Айон.
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