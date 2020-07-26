Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Фридзон: я не против в «Зените» завершить карьеру. Пятилетнюю, до сорока лет

Фридзон: я не против в «Зените» завершить карьеру. Пятилетнюю, до сорока лет
Баскетбол / Евролига 0

Новобранец «Зенита» Виталий Фридзон заявил, что был бы не против завершить карьеру в команде из Санкт-Петербурга. При этом он отметил, что хотел бы играть до сорока лет.

«Я не против в «Зените» завершить карьеру. Пятилетнюю, до сорока лет. Хочу, чтобы болельщики запомнили меня не за то, чего я добился до этого, а за то, чего добьюсь с «Зенитом». Мне, как игроку, важно знать, что я пришёл не только с «именем-фамилией», а именно как игрок, который помогает команде, приносит пользу и может играть на высоком уровне. Вот такая у меня цель в Петербурге», — приводит слова Виталия Фридзона официальный сайт клуба.

Отметим, в октябре баскетболисту исполнится 35 лет. Контракт с «Зенитом» подписан пока на один год.

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020