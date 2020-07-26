Фридзон: я не против в «Зените» завершить карьеру. Пятилетнюю, до сорока лет

Новобранец «Зенита» Виталий Фридзон заявил, что был бы не против завершить карьеру в команде из Санкт-Петербурга. При этом он отметил, что хотел бы играть до сорока лет.

«Я не против в «Зените» завершить карьеру. Пятилетнюю, до сорока лет. Хочу, чтобы болельщики запомнили меня не за то, чего я добился до этого, а за то, чего добьюсь с «Зенитом». Мне, как игроку, важно знать, что я пришёл не только с «именем-фамилией», а именно как игрок, который помогает команде, приносит пользу и может играть на высоком уровне. Вот такая у меня цель в Петербурге», — приводит слова Виталия Фридзона официальный сайт клуба.

Отметим, в октябре баскетболисту исполнится 35 лет. Контракт с «Зенитом» подписан пока на один год.