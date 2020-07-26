Фридзон: я не против в «Зените» завершить карьеру. Пятилетнюю, до сорока лет
Новобранец «Зенита» Виталий Фридзон заявил, что был бы не против завершить карьеру в команде из Санкт-Петербурга. При этом он отметил, что хотел бы играть до сорока лет.
«Я не против в «Зените» завершить карьеру. Пятилетнюю, до сорока лет. Хочу, чтобы болельщики запомнили меня не за то, чего я добился до этого, а за то, чего добьюсь с «Зенитом». Мне, как игроку, важно знать, что я пришёл не только с «именем-фамилией», а именно как игрок, который помогает команде, приносит пользу и может играть на высоком уровне. Вот такая у меня цель в Петербурге», — приводит слова Виталия Фридзона официальный сайт клуба.
Отметим, в октябре баскетболисту исполнится 35 лет. Контракт с «Зенитом» подписан пока на один год.
- 26 июля 2020
-
16:22
-
15:20
-
14:17
-
14:00
-
12:53
-
11:55
-
10:56
-
09:58
-
08:48
-
08:38
-
07:47
-
07:32
-
07:19
-
06:29
-
00:19
- 25 июля 2020
-
22:43
-
22:16
-
22:06
-
21:50
-
21:33
-
20:44
-
20:36
-
19:38
-
19:29
-
18:36
-
17:33
-
16:21
-
15:46
-
15:06
-
14:00
-
13:05
-
12:59
-
11:44
-
09:37
-
07:12
Партнерский контент