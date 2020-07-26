Уильямса надолго закрыли на карантине после похода в стрип-клуб, игрока ждёт крупный штраф

Атакующий защитник «Лос-Анджелес Клипперс» Лу Уильямс проведёт на карантине 10 дней, сообщает инсайдер The Athetic Шамс Чарания на своей странице в «Твиттере».



Срок карантина увеличили в 2,5 раза. Ранее ожидалось, что защитник пробудет в изоляции всего 4 дня и сможет выйти на площадку 30 июля в первом матче возобновлённого регулярного чемпионата НБА против «Лос-Анджелес Лейкерс». С учётом нового карантинного периода Уильямс пропустит два матча «регулярки», что повлечёт за собой штраф $ 150 тыс. долларов, сообщает журналист ESPN Бобби Маркс.



Уильямс покинул расположение команды в Орландо, чтобы посетить похороны деда. Позже рэпер Джек Харлоу на своей странице в «Инстаграме»​​​​​​​ опубликовал фото в одном из стрип-клубов Атланты, где он отдыхал вместе с Уильямсом. Служба безопасности НБА связалась с Уильямсом, который подтвердил факт посещения заведения. Игрок уточнил, что ходил в стрип-клуб после похорон деда. НБА открыла специальное расследование по итогам инцидента.