Луиджи Датоме объяснил, почему променял «Фенербахче» на «Милан»

32-летний итальянский форвард Луиджи Датоме объяснил причины, по которым он решил перейти из «Фенербахче» в «Милан».
«Я не жалею о своём решении. Я доволен тем, что делаю. Будучи ведущим игроком в стране, я пока ничего не смог выиграть. Я отношусь к этому с большим любопытством. Играть в родной стране — дополнительная для меня ценность», — приводит слова Луиджи Датоме Eurohoops.
Напомним, Датоме покинул турецкий «Фенербахче» в начале июля 2020 года. Он принял решение вернуться на родину.
Ранее СМИ стало известно, что «Фенербахче» имеет финансовые трудности, вследствие которых команду покинул главный тренер клуба Желько Обрадович.
В текущем сезоне 32-летний форвард принял участие в 28 встречах за «Фенербахче» в Евролиге, в среднем набирая 8,3 очка и совершая 0,8 передачи и 1,3 подбора. В «Фенербахче» Датоме провёл пять сезонов.
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