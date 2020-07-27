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Новый главный тренер «Баварии» пошёл на урезание зарплаты после ухода из «Партизана»

Новый главный тренер «Баварии» пошёл на урезание зарплаты после ухода из «Партизана»
Баскетбол / Евролига 0

Новый главный тренер баскетбольного клуба «Бавария» Андреа Тринкьери, ранее возглавлявший «Партизан», сознательно пошёл на уменьшение зарплаты. Об этом информирует Nova.rs.

Сообщается, что в «Баварии» зарплата Тринкьери за год после вычета налогов составит € 450 тыс. В «Партизане» ему предлагали на € 100 тыс. больше.

Напомним, ранее «Партизан» предлагал специалисту принять 20-процентное снижение зарплаты, так как команда будет вынуждена сократить бюджет из-за досрочного завершения сезона-2019/2020 и общего экономического кризиса на фоне пандемии коронавируса. В итоге Тринкьери принял решение покинуть клуб.

В 2018 году экс-тренер казанского УНИКСа подписал с «Партизаном» контракт на три года. До 25 июля у него была возможность покинуть клуб.

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