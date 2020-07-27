Новый главный тренер «Баварии» пошёл на урезание зарплаты после ухода из «Партизана»

Новый главный тренер баскетбольного клуба «Бавария» Андреа Тринкьери, ранее возглавлявший «Партизан», сознательно пошёл на уменьшение зарплаты. Об этом информирует Nova.rs.

Сообщается, что в «Баварии» зарплата Тринкьери за год после вычета налогов составит € 450 тыс. В «Партизане» ему предлагали на € 100 тыс. больше.

Напомним, ранее «Партизан» предлагал специалисту принять 20-процентное снижение зарплаты, так как команда будет вынуждена сократить бюджет из-за досрочного завершения сезона-2019/2020 и общего экономического кризиса на фоне пандемии коронавируса. В итоге Тринкьери принял решение покинуть клуб.

В 2018 году экс-тренер казанского УНИКСа подписал с «Партизаном» контракт на три года. До 25 июля у него была возможность покинуть клуб.