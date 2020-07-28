Рейтинг лучших молодых игроков НБА от Bleacher Report. Дончич выше всех, Зайон — третий

Портал Bleacher Report составил рейтинг лучших молодых игроков НБА в возрасте не более 21 года.



Первое место занял защитник «Даллас Маверикс» Лука Дончич. На второй строчке разыгрывающий «Атланта Хоукс» Трэй Янг. Далее распорожились тяжёлый форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайон Уильямсон, разыгрывающий «Мемфис Гриззлис» Джа Морант, тяжёлый форвард «Мемфис Гриззлиз» Джарен Джексон-младший, защитник «Кливленд Кавальерс» Коллин Секстон, форвард «Шарлотт Хорнетс» Пи Джей Вашингтон, атакующий защитник «Атланта Хоукс» Кевин Хуэртер, центровой «Чикаго Буллз» Уэнделл Картер-младший и свингмен «Атланта Хоукс» Кэм Реддиш.



Дончич является действующим лучшим новичком НБА. В прошлом сезоне он опередели в гонке за награду Янга. Морант и Уильямсон считаются основными претендентами на звание лучшего новичка в этом году.