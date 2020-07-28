«Лейкерс» обыграли «Уизардс» без Леброна и Дэвиса. Джей Ар Смит набрал больше всего очков

«Лос-Анджелес Лейкерс» переиграл «Вашингтон Уизардс» в очередном контрольном матче Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 123:116. В составе команды из Лос-Анджелеса из-за травм не играли Дуайт Ховард, Энтони Дэвис и Кайл Кузма, также пропускал встречу форвард Леброн Джеймс.
В первой четверти «Лейкерс» удалось захватить преимущество, выиграв отрезок со счётом 38:35. Во второй четверти «Лейкерс» удалось немного увеличить отрыв, доведя его до четырёх очков — на большой перерыв команды ушли при счёте 69:65.
В третьей двенадцатиминутке игроки «Лейкерс» серьёзно увеличили преимущество, выиграв отрезок со счётом 37:30. В заключительной четверти «Вашингтон» отыграл четыре очка отставания, но на итоговом результате это не отразилось.
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джей Ар Смит, набравший 20 очков. В составе столичного клуба 19 очков на свой счёт записал Руи Хачимура.
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