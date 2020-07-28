Церковный: самые дикие слухи про «Зенит» — «трансферы» Шведа и Монро

Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный назвал самые дикие трансферные слухи, которые сопровождали команду в межсезонье.
«Сложно сделать выбор между слухами о переходе в наш клуб Алексея Шведа и Грега Монро. О состоявшемся «трансфере» последнего я прочитал в бегущих строках ведущих российских телеканалов, но американец даже не был в списке наших кандидатов.
В СМИ выплывали и другие имена, но это объяснимо. На каждую позицию мы рассматриваем много баскетболистов из разных лиг и клубов. По своим каналам наводим справки: как человек ведет себя в коллективе, как относится к тренировкам, какой у него характер, есть ли проблемы со здоровьем… Но поиск информации не всегда говорит о серьезности намерений, а агенты порой специально запускают слухи в прессу. В небольшом количестве — это вызывает удивление. В большом иногда похоже на театральную постановку», — приводят слова Церковного «Известия».
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