В «Зените» оценили подписание Фридзона, уход Воронова и замену Айона на Гудайтиса

Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный оценил подписание Виталия Фридзона и замену Густаво Айона на Артураса Гудайтиса.
«гудайтис и Айон — это немного разные центровые. Гудайтис более классический пятый номер, при этом очень мобильный. При необходимости он вполне может выйти и на позиции тяжелого форварда. Артурас очень агрессивный, у него быстрые ноги. За счет этого он способен сам создать себе момент, пройти под кольцо. Нам нужен был именно такой разноплановый игрок, и я рад, что нам удалось его заполучить.
Гудайтис давно реализовал себя в Евролиге. Хочется, чтобы литовец играл на своем уровне, хорошо вписался в тренерскую концепцию и был очень полезен. С самоотдачей у него точно не будет проблем.
Подписание Фридзона — это продуманное решение, мы подписали Виталия для определенной роли. В любой команде нужен опытный игрок, много выступавший в Евролиге и в Единой лиге. Плюс это человек, который может забить в самый нужный момент, обладает «инстинктом убийцы». В каких-то матчах Фридзон может сыграть решающую роль. Плюс не забывайте, что он здорово усиливает игру со скамейки», — приводят слова Александра Церковного «Известия».
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