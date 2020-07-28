«Бакс» крупно проиграли «Пеликанс», не спасли 30 очков Янниса. «Клипперс» уступили «Кингз»

В НБА состоялись очередные контрольные матчи. «Лос-Анджелес Клипперс» уступил «Сакраменто Кингз» (102:106). В составе «Клипперс» лучшей результативностью отличились Пол Джордж (19 очков), Маркус Моррис (18 очков) и Кавай Леонард (17 очков). У «Сакраменто» больше всех набрали Богдан Богданович (21 очко) и Бадди Хилд (17 очков, 8 подборов).



«Юта Джаз» одержал победу над «Бруклин Нетс» (112:107). Руди Гобер (20 очков, 7 подборов), Майк Конли (15 очков), Донован Митчелл (14 очков) и Джордан Кларксон (12 очков) показали двузначную результативность в составе «Джаз». У «Бруклина» Карис Леверт набрал 23 очка и 6 передач, Джарретт Аллен оформил дабл-дабл из 19 очков и 10 подборов. «Денвер Наггетс» проиграл «Орландо Мэджик» (110:114). В составе «Денвера» Джамал Мюррей набрал 23 очка, Майкл Портер-младший — 19 очков, 7 подборов. У «Орландо» Гэри Кларк записал себе в актив 17 очков, Джеймс Эннис и Терренс Росс набрали по 15 очков.



«Милуоки Бакс» крупно проиграл «Нью-Орлеан Пеликанс» (103:124). У «Бакс» Яннис Адетокунбо набрал 30 очков и 8 подборов, Крис Миддлтон — 16 очков и 8 подборов Эрсан Ильясона оформил дабл-дабл из 12 очков и 10 подборов. В составе «Нью-Орлеана» Джей Джей Редик набрал 20 очков, на счету Джексона Хэйса 17 очков.