«Реал» заплатил за трансфер игрока крупнейшую сумму за десятилетие

«Реал» заплатил «Валенсии» за переход форварда Альберто Абальде € 1,5 млн, что является крупнейшей суммой для мадридского клуба за последнее десятилетие, сообщает AS.



В 2010 году «Реал» заплатил € 1,08 млн «Эстудиантесу» за переход Карлоса Суареса. Долгое время этот трансфер был самым дорогим для «Реала». На третьем месте € 400 тыс., заплаченные «Жальгирису» за переход Мартинаса Поцюса в 2011 году. Cумма трансфера Абальде занимает второе место в истории «Реала». Больше мадридский клуб платил только за переход Пабло Приджиони из «Басконии» в 2009 году — € 2,2 млн.



Стоит отметить, что сделка является уникальной из-за того, что «Реал» не захотел официально выкупать игрока у «Валенсии», поэтому пошёл на обходную схему. Зарплата Абальде в «Реале» составит € 1,5 млн за сезон, что несколько выше его реальной рыночной ценности. Из этих денег форвард в равных долях будет постепенно выплачивать «Реалу» € 2,2 млн (€ 1,5 млн за выкуп «Валенсии», который он сделал от своего имени, плюс € 700 тыс. налогов).



Абальде набирал в среднем 8,7 очка и 3,3 подбора в чемпионате Испании сезона-2020/2021. Он помог «Валенсии» дойти до полуфинала турнира, где команда уступила будущему обладателю титула «Басконии». В Евролиге средние показатели Абальде составили 7,8 очка, 4,0 подбора и 1,7 передачи.