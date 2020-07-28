«Мне так повезло!» Форвард сборной Украины женился на американке

26-летний игрок баскетбольного клуба «Уникаха» Владимир Герун, выступающий за сборную Украины, опубликовал на своей странице в «Инстаграме» фотографию со свадьбы. Избранницей баскетболиста стала американка по имени Эмили.

«Мне так повезло!» — подписал он фото.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Владимира Геруна.

Владимир, чей рост составляет 208 см, и Эмили познакомились во время выступлений украинца за команду университета Портленда в 2013-2014 годах, сообщают «Факты». Свадебные торжества пришлось провести в Мексике, поскольку в США в связи с пандемией коронавируса действуют ограничения на въезд иностранцам.

Герун начал карьеру в «Днепре», с 2015 года он выступает в Испании. В «Уникаху» он перешёл в июле 2019 года.