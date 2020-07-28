«Химки» заинтересованы в подписании чемпиона мира в составе сборной Испании

«Химки» интересуются защитником «Валенсии» Хоакином Коломом, утверждает Basketservisi.

По данным источника, 31-летний испанец вскоре покинет «Валенсию». Теперь агент игрока подыскивает ему новый клуб.

Учитывая большую нагрузку в Единой лиге ВТБ и Евролиге, наставник «Химок» Римас Куртинайтис хочет укрепить состав перед новым сезоном. К тому же Колом уже имеет опыт выступления в России. Так, он выступал за казанский УНИКС.

В Евролиге в минувшем сезоне он в среднем набирал 7,3 очка, 1,5 подбора и 4,2 передачи.

Как утверждает источник, Коломом также интересовался «Зенит», но клуб из Санкт-Петербурга 27 июля официально завершил комплектование состава на следующий сезон. Питерцы в следующем сезоне вновь сыграют в Евролиге. В прошлом сезоне они дебютировали в этом турнире.

Колом в составе сборной Испании стал чемпионом мира в 2019 году.