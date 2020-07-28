Покинувший ЦСКА Бэйкер заинтересовал один из клубов Евролиги
Американский защитник Рон Бэйкер, покинувший в конце мая московский ЦСКА, может продолжить карьеру в «Басконии», утверждает Basketservisi.
По данным источника, испанский клуб интересуется 27-летним защитником.
Бэйкер перешёл в ЦСКА прошлым летом после трёх сезонов в НБА. За московскую команду американский баскетболист выступал только в Евролиге, где провёл 27 матчах, записывая на свой счёт 2,6 очка, 0,9 подбора, 0,9 передачи, 0,6 перехвата за 11,1 минуты игры.
Ранее президент ЦСКА Андрей Ватутин не исключил, что Бэйкер в будущем вернётся в московский клуб.
Минувший сезон Евролиги был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Организаторы в итоге так и не стали определять победителя турнира.
ЦСКА объявил о расторжении контракта с Бэйкером
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