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Определён победитель последнего проводившегося чемпионата в Европе

Определён победитель последнего проводившегося чемпионата в Европе
Баскетбол / Евролига 0

«Маккаби» (Тель-Авив) обыграл «Маккаби» (Ришон-ле-Цион) в финале чемпионата Израиля. Подопечные Янниса Сферопулоса одержали победу со счётом 86:81 (29:21, 25:15, 15:23, 17:22).

Самыми результативными в составе победителей стали 6-кратный участник Матча звёзд НБА Амаре Стадемайр (18 очков, 7 подборов) и чемпион Евролиги-2019 в составе ЦСКА Отелло Хантер (16 очков, 8 подборов). У проигравших 38 очков, 6 подборов и 5 преедач набрал Д'Анджело Харрисон.

Стоит отметить, что чемпионат Израиля стал последним проводившимся в Европе. Решение завершить сезон летом после пандемии коронавируса приняли в Испании, Германии и Израиле. «Баскония» одержала победу в испанском первенстве, «Альба» завоевала титул в Германии.

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