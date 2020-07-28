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«Мемфис» разгромил «Майами», Валанчюнас и Морант оформили мощные дабл-даблы

«Мемфис» разгромил «Майами», Валанчюнас и Морант оформили мощные дабл-даблы
Баскетбол / НБА 0

«Мемфис Гриззлис» одержал крупную победу над «Майами Хит» (128:110) в контрольном матче НБА.

В составе победителей 23 очка набрал Диллон Брукс, мощные дабл-даблы на счету Джа Моранта (22 очка, 12 передач) и Йонаса Валанчюнаса (15 очков, 15 подборов). У «Майами» Джимми Батлер набрал 18 очков и 7 подборов.

Тренировочный лагерь команд НБА завершится 29 июля. Последние матчи регулярного чемпионата состоятся с 30 июля по 14 августа, а 17 августа начнутся матчи плей-офф. Ожидается, что полуфиналы конференций будут сыграны с 31 августа по 13 сентября. Финальные серии в Западных и Восточных конференциях пройдут в течение двух недель — с 15 по 28 сентября. Наконец, финальная серия НБА запланирована на 30 сентября — 13 октября.
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