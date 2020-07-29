Скотти Пиппен отреагировал на слухи о конфликте с Майклом Джорданом

Бывший игрок «Чикаго Буллз» Скотти Пиппен прокомментировал слухи об испортившихся отношениях с бывшим партнёром по команде и легендой НБА Майклом Джорданом. По словам Пиппена, отношения с Джорданом не изменились с тех пор, как вышел документальный сериал о Майкле «Последний танец».

Во второй серии Джордан назвал Пиппена «эгоистом» за то, что он отложил операцию на сезон-1997/1998. А в седьмой серии много рассказывалось о том, как Пиппен ушёл во время матча плей-офф с «Нью-Йорк Никс».

«Мои взаимоотношения с Майклом отличные, как всегда, ничего не изменилось. Этот документальный фильм ничего не изменил. Мы всегда будем друзьями», — цитирует Пиппена Clutch Points со ссылкой на подкаст Da Windy City.