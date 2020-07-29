Седокова рассказала, как её покорил Тимма

Певица Анна Седокова рассказала, как её покорил форвард «Химок» Янис Тимма.



«Увидела высокого красавца, но долго его к себе не подпускала. Строила из себя неинтересующуюся особу. Потом начали переписываться в Сети. Вдруг осознала, что пишу откровенные вещи человеку, которого я не знаю. Он ничего не делал, просто был собой. И я с первой секунды открылась. Потом он меня пригласил в кино. Он до последнего не знал, приеду я или нет. Я и сама не знала, приеду ли. В итоге, когда мы посмотрели первый фильм, как-то сразу в процессе стали ближе. После этого мы уже не расставались», — приводит слова Седоковой You-Tube канал СВЕТА ВОКРУГ СВЕТА.



Напомним, об отношениях Седоковой и Тиммы стало известно в 2019 году. Ради новой возлюбленной баскетболист сборной Латвии оставил семью. До отношений с Тиммой Седокова состояла в браке с экс-футболистом киевского «Динамо» и сборной Беларуси Валентином Белькевичем, от него у неё родилась дочь. Кроме того у неё есть дочь от второго брака, с Максимом Чернявским, и сын от бизнесмена Артёма Комарова. Недавно Седокова согласилась выйти замуж за Тимму.



В 2013 году Тимма выставил свою кандидатуру на драфт НБА и был выбран последним, под общим 60-м номером, командой «Мемфис Гриззлиз». В 2015 году клуб передал права на Тимму «Орландо Мэджик» в обмен на Люка Риднура. Летом 2019 года баскетболист подписал контракт на два сезона с подмосковными «Химками».