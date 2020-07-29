Уэйд считает Леброна лучшим игроком НБА, но звание MVP сезона отдаёт другому

Трёхкратный чемпион НБА в составе «Майами Хит» Дуэйн Уэйд рассказал, что лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс в настоящее время является лучшим игроком лиги, но звание самого ценного игрока сезона стоит отдать Яннису Адетокунбо, выступающему за «Милуоки Бакс».

«Мне кажется, что Яннис в этом сезоне проявил себя как действующий MVP. Он сделал всё, чтобы сохранить этот титул. Леброн – лучший игрок на сегодня, но Яннис был самым ценным игроком на протяжении всего сезона», — рассказал Уэйд в шоу NBA on TNT.

Тренировочный лагерь команд НБА завершится сегодня, 29 июля. Последние матчи регулярного чемпионата состоятся с 30 июля по 14 августа, а уже 17 августа начнутся матчи плей-офф. Ожидается, что полуфиналы конференций будут сыграны с 31 августа по 13 сентября. Финальные серии в Западных и Восточных конференциях пройдут в течение двух недель — с 15 по 28 сентября. Финальная серия НБА запланирована на 30 сентября — 13 октября.