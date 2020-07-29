Перкинс назвал лучший дуэт звёзд со времён О'Нила и Брайанта

Чемпион НБА—2008 в составе «Бостон Селтикс», а ныне аналитик ESPN Кендрик Перкинс выразил мнение, что дуэт «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс — Энтони Дэвис является лучшим в лиге со времён выступлений за клуб из Лос-Анджелеса Шакила О'Нила и Коби Брайанта.
«Послушайте, когда мы говорим о Леброне и Энтони Дэвисе, мы говорим о лучшем дуэте со времён Коби Брайанта и Шакила О'Нила. Как их можно остановить?
Леброну 35, а он играет в лучший баскетбол в карьере. Но выделяет «Лейкерс» в ряду других команд, как мне кажется, то, что у них больше чемпионского опыта, чем у любой другой команды в лиге», — приводит слова Перкинса Fadeaway World.
Тренировочный лагерь команд НБА завершится сегодня, 29 июля. Последние матчи регулярного чемпионата состоятся с 30 июля по 14 августа, а уже 17 августа начнутся матчи плей-офф. Ожидается, что полуфиналы конференций будут сыграны с 31 августа по 13 сентября. Финальные серии в Западных и Восточных конференциях пройдут в течение двух недель — с 15 по 28 сентября. Финальная серия НБА запланирована на 30 сентября — 13 октября.
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