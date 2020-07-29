Эксперт: я больше не верю в «Клипперс». Ставлю всё на Леброна и «Лейкерс»

Телеаналитик ESPN Скип Бэйлесс предположил, что чемпионом НБА сезона-2019/2020 станет не «Лос-Анджелес Клипперс», как он думал ранее, а «Лос-Анджелес Лейкерс», ведомый Леброном Джеймсом.
«Я больше не верю в «Клипперс». Не сейчас. Ставлю всё на Леброна и «Лейкерс». У Леброна есть ментальность, необходимая в «пузыре». Всё дело в самопожертвовании. Это почти как единство в колледже. И Леброн — лидер в этом отношении. А «Клипперс» в этом смысле на последнем месте во всей лиге», — приводит слова Бэйлесса Fadeaway World.
Тренировочный лагерь команд НБА завершится сегодня, 29 июля. Последние матчи регулярного чемпионата пройдут с 30 июля по 14 августа, а уже 17 августа начнутся матчи плей-офф. Ожидается, что полуфиналы конференций будут сыграны с 31 августа по 13 сентября. Финальные серии в Западных и Восточных конференциях пройдут в течение двух недель — с 15 по 28 сентября. Финальная серия НБА запланирована на 30 сентября — 13 октября.
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