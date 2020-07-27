Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Эксперт: поход Уильямса в стрип-клуб даст огромное преимущество Леброну и «Лейкерс»

Эксперт: поход Уильямса в стрип-клуб даст огромное преимущество Леброну и «Лейкерс»
Баскетбол / НБА 0

Телеаналитик ESPN Скип Бэйлесс прокомментировал инцидент с атакующим защитником «Лос-Анджелес Клипперс» Лу Уильямсом, который посетил стрип-клуб.

«То, что сделал Уильямс, крайне неправильно в отношении его команды. «Клипперс» крайне нуждаются в репутации и в том, чтобы игроки вместе проводили время. Теперь этого сломалось. У Леброна большое преимущество», — написал Бэйлесс в своём «твиттере».

Напомним, Уильямс покинул расположение команды в Орландо, чтобы посетить похороны деда. Позже рэпер Джек Харлоу на своей странице в «Инстаграме» опубликовал фото в одном из стрип-клубов Атланты, где он отдыхал вместе с Уильямсом. Служба безопасности НБА связалась с Уильямсом, который подтвердил факт посещения заведения. Игрок уточнил, что ходил в стрип-клуб после похорон деда. НБА открыла специальное расследование по итогам инцидента.

Уильямса надолго закрыли на карантине после похода в стрип-клуб, игрока ждёт крупный штраф
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020