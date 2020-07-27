Эксперт: поход Уильямса в стрип-клуб даст огромное преимущество Леброну и «Лейкерс»

Телеаналитик ESPN Скип Бэйлесс прокомментировал инцидент с атакующим защитником «Лос-Анджелес Клипперс» Лу Уильямсом, который посетил стрип-клуб.
«То, что сделал Уильямс, крайне неправильно в отношении его команды. «Клипперс» крайне нуждаются в репутации и в том, чтобы игроки вместе проводили время. Теперь этого сломалось. У Леброна большое преимущество», — написал Бэйлесс в своём «твиттере».
Напомним, Уильямс покинул расположение команды в Орландо, чтобы посетить похороны деда. Позже рэпер Джек Харлоу на своей странице в «Инстаграме» опубликовал фото в одном из стрип-клубов Атланты, где он отдыхал вместе с Уильямсом. Служба безопасности НБА связалась с Уильямсом, который подтвердил факт посещения заведения. Игрок уточнил, что ходил в стрип-клуб после похорон деда. НБА открыла специальное расследование по итогам инцидента.
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