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Воронов оценил межсезонные трансферы «Химок»

Воронов оценил межсезонные трансферы «Химок»
Баскетбол / НБА 0

Новичок подмосковных «Химок» Евгений Воронов оценил подписания клуба в межсезонье.

«Если говорить о ростере «Химок», то клуб усилился очень качественно. Переподписали Шведа, Букера. Плюс вернулся Мики, который очень прилично выглядел в двух последних сезонах Евролиги. Он человек, который способен забить средний бросок, играть спиной к кольцу. Иметь такого центрового — большая роскошь. Ну, и все остальные ребята: Карасев, Тимма, Жеребко… Думаю, что в этом году у нас хорошая, разносторонняя команда, которая будет угрожать не только Шведом, но и сможет создавать опасность за счет четких слаженных действий», — приводят слова Воронова «Известия».

В минувшем сезоне Воронов провёл 14 матчей в Единой лиге ВТБ, набирая в них 6,9 очка, совершая 2,1 передачи, 1,0 перехвата и собирая 0,9 подбора за 21:37 минуты. В Евролиге Воронов провёл 18 матчей, его средние показатели составили 5,9 очка, 1,1 подбора, 1,0 передачи и 0,5 перехвата за 17:33 минуты.

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