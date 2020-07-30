Воронов: ЦСКА укрепился двумя топ-игроками, но я бы не стал заранее называть их чемпионами

Экс-капитан «Зенита» Евгений Воронов, ставший игроком подмосковных «Химок», прокомментировал подписания московских «армейцев», оценив их шансы на чемпионство, а также выразил мнение о составах других клубов Единой лиги ВТБ.

«Многое будет зависеть от того, как команды пройдут сезон в плане травм. Прошлогодний опыт показал, что можно неплохо начать чемпионат, но когда из-за повреждений вылетит два-три человека, на паркет выходит совершенно другая команда. Конечно, ЦСКА укрепился, подписав двух топ-баскетболистов, но я бы не стал забегать вперед и заранее называть их чемпионами. Сезон длинный.

«Зенит» серьезно усилился, у УНИКСа всегда собирается приличная команда. Так что всё решится на площадке», — цитируют Воронова «Известия».