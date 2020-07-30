Куртинайтис прокомментировал переход Монро в «Химки»

Главный тренер баскетбольного клуба «Химки» Римас Куртинайтис прокомментировал подписание однолетнего соглашения с 30-летним центровым Грегом Монро.

«Монро – опытный игрок, который много лет провёл в НБА. Это один из немногих центровых в Евролиге, кто умеет играть спиной. Нам было нужно именно такое разнообразие в игре.

Есть центровые, которые играют пик-н-ролл, есть те, кто играет спиной под щитом. Грег очень хорош в игре на подборе, собирая в среднем по семь-восемь мячей за игру. Думаю, мы собрали очень сильную переднюю линию», — приводит слова Куртинайтиса пресс-служба клуба.

Ранее сообщалось, что Монро изучал варианты продолжения карьеры в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и за рубежом. Также появлялась информация о его переходе в санкт-петербургский «Зенит».

Предыдущий сезон Монро провёл в «Баварии». В регулярном чемпионате Евролиги сезона-2019/2020 принял участие в 28 матчах (24 — в старте), набирая 12,9 очка, собирая 6,8 подбора и совершая 2,5 передачи. До этого он девять лет выступал в НБА в составе «Детройт Пистонс», «Милуоки Бакс», «Финикс Санз», «Бостон Селтикс», «Торонто Рэпторс» и «Филадельфии Сиксерс».