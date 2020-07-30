Куртинайтис прокомментировал переход Монро в «Химки»

Главный тренер баскетбольного клуба «Химки» Римас Куртинайтис прокомментировал подписание однолетнего соглашения с 30-летним центровым Грегом Монро.
«Монро – опытный игрок, который много лет провёл в НБА. Это один из немногих центровых в Евролиге, кто умеет играть спиной. Нам было нужно именно такое разнообразие в игре.
Есть центровые, которые играют пик-н-ролл, есть те, кто играет спиной под щитом. Грег очень хорош в игре на подборе, собирая в среднем по семь-восемь мячей за игру. Думаю, мы собрали очень сильную переднюю линию», — приводит слова Куртинайтиса пресс-служба клуба.
Ранее сообщалось, что Монро изучал варианты продолжения карьеры в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и за рубежом. Также появлялась информация о его переходе в санкт-петербургский «Зенит».
Предыдущий сезон Монро провёл в «Баварии». В регулярном чемпионате Евролиги сезона-2019/2020 принял участие в 28 матчах (24 — в старте), набирая 12,9 очка, собирая 6,8 подбора и совершая 2,5 передачи. До этого он девять лет выступал в НБА в составе «Детройт Пистонс», «Милуоки Бакс», «Финикс Санз», «Бостон Селтикс», «Торонто Рэпторс» и «Филадельфии Сиксерс».
- 30 июля 2020
-
11:00
-
10:55
-
10:20
-
09:22
-
08:08
-
02:32
-
02:17
-
00:45
-
00:37
-
00:25
-
00:14
- 29 июля 2020
-
22:59
-
21:57
-
21:41
-
20:49
-
18:51
-
18:00
-
16:40
-
15:42
-
14:37
-
13:20
-
12:24
-
12:04
-
11:45
-
11:21
-
10:39
-
10:21
-
09:28
-
09:23
-
08:15
-
07:06
-
06:45
-
00:32
- 28 июля 2020
-
23:44
-
23:43