«Химки» объявили о подписании контракта с Грегом Монро

Подмосковные «Химки» официально объявили о подписании контракта с центровым Грегом Монро. Контракт с 30-летним игроком, до этого выступавшим за «Баварию», рассчитан на один сезон.

Ранее сообщалось, что Монро изучал варианты продолжения карьеры в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и за рубежом. Также появлялась информация о его переходе в санкт-петербургский «Зенит».

Монро стал игроком «Баварии» в минувшее межсезонье. В регулярном чемпионате Евролиги сезона-2019/2020 принял участие в 28 матчах (24 — в старте), набирая 12,9 очка, собирая 6,8 подбора и совершая 2,5 передачи. До этого он девять лет выступал в НБА в составе «Детройт Пистонс», «Милуоки Бакс», «Финикс Санз», «Бостон Селтикс», «Торонто Рэпторс» и «Филадельфии Сиксерс».