Сенатор США раскритиковал НБА за мягкость в конфликте с Китаем

Сенатор США от штата Миссури Джош Хоули выразил недовольство официальным ответом НБА на критику в связи с позицией по Китаю и лозунги на форме, которые посвящены социальной несправедливости и движению Black Lives Matter. Ранее Хоули выступил с заявлением, раскритиковав комиссара НБА Адама Сильвера за «унижение перед Пекином и отказ от поддержки военных и правоохранительных органов США».

«НБА наконец-то ответила мне. Они не критикуют Китай и не обещают защищать сотрудников, которые критикуют Китай. Говорят, что всё это «гипотетически». Эх, помните Дэрила Мори?» – написал Хоули в своём «твиттере».

Напомним, генеральный менеджер «Хьюстон Рокетс» Дэрил Мори спровоцировал конфликт между НБА и деловыми партнёрами лиги в Китае, когда в октябре написал в «Твиттере» запись в поддержку протестов в Гонконге, полуавтономном регионе самой густонаселенной страны мира. С тех пор деловые связи между НБА и Китаем стали постепенно разрываться.