Агент: работа в «Зените» – мечта любого тренера

Агент Станислав Рыжов поделился мнением о ситуации в «Зените». По мнению Рыжова, в команде подбирают состав под главного тренера, чем и объясняется большое число новичков, пришедших в коллектив в межсезонье.
«Очевидно, работа в «Зените» – мечта любого тренера, потому что второй сезон подряд петербуржцы собирают сугубо тренерскую команду, выполняя пожелания наставника. Как в том году был состав под Жоана Плазу, так сейчас – под Хави Паскуаля. Состав хорошо сбалансирован, но в нём не видно выраженного лидера, способного взять на себя ситуацию в четвёртой четверти, когда перестают работать комбинации», — приводит слова Станислава Рыжова «Спорт день за днём».
В межсезонье петербургскую команду пополнили защитники Кевин Пангос («Барселона»), Билли Бэрон («Црвена Звезда»), Кей Си Риверс («Жальгирис»), Виталий Фридзон («Локомотив-Кубань») и Денис Захаров («Енисей»), форварды Алекс Пойтресс («Галатасарай») и Игорь Вольхин («Химки»), а также центровой Артурас Гудайтис («Олимпия Милан»).
В свою очередь клуб покинули защитники Эндрю Альбиси (ушёл в «Гран Канарию»), Антон Понкрашов и Алекс Рэнфро («Сан-Пабло Бургос»), форварды Тим Абромайтис («Уникаха») и Сергей Балашов, центровые Колтон Айверсон и Густаво Айон.
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