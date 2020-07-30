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«Реал» испытывает серьёзные финансовые трудности

«Реал» испытывает серьёзные финансовые трудности
Баскетбол / Евролига 0

Мадридский «Реал» испытывает серьёзные финансовые трудности после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, сообщает Defensa Central.

«Реал» требует у желающего покинуть команду разыгрывающего Факундо Кампаццо € 6 млн компенсации, чтобы осуществить трансфер центрового «Кливленд Кавальерс» Анте Жижича. «Реал» достиг предварительной устной договорённости с Жижичем, но не сможет подписать хорвата, если Кампаццо вдруг откажется от идеи продолжить карьеру в НБА и останется в Мадриде.

Коронавирусный кризис сильно ударил и по футбольному отделу «Реала», но особенно болезненно сказался на баскетбольном подразделении. Президент клуба Флорентино Перес предпочитает урезать расходы именно баскетбольной секции. «Реал» ранее расстался с центровыми Джорданом Микки и Салахом Межри, а Жижич сможет присоединиться к команде только после завершения сезона НБА осенью и при условии ухода Кампаццо. Таким образом, команда Пабло Ласо рискует сильно ослабнуть на позиции разыгрывающего или центрового в следующем сезоне Евролиги.

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