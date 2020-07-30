Мадридский «Реал» испытывает серьёзные финансовые трудности после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, сообщает Defensa Central.
«Реал» требует у желающего покинуть команду разыгрывающего Факундо Кампаццо € 6 млн компенсации, чтобы осуществить трансфер центрового «Кливленд Кавальерс» Анте Жижича. «Реал» достиг предварительной устной договорённости с Жижичем, но не сможет подписать хорвата, если Кампаццо вдруг откажется от идеи продолжить карьеру в НБА и останется в Мадриде.
Коронавирусный кризис сильно ударил и по футбольному отделу «Реала», но особенно болезненно сказался на баскетбольном подразделении. Президент клуба Флорентино Перес предпочитает урезать расходы именно баскетбольной секции. «Реал» ранее расстался с центровыми Джорданом Микки и Салахом Межри, а Жижич сможет присоединиться к команде только после завершения сезона НБА осенью и при условии ухода Кампаццо. Таким образом, команда Пабло Ласо рискует сильно ослабнуть на позиции разыгрывающего или центрового в следующем сезоне Евролиги.
- 30 июля 2020
-
19:45
-
19:34
-
19:29
-
19:04
-
17:57
-
16:12
-
15:04
-
14:40
-
14:13
-
13:20
-
12:22
-
11:00
-
10:55
-
10:20
-
09:22
-
08:08
-
02:32
-
02:17
-
00:45
-
00:37
-
00:25
-
00:14
- 29 июля 2020
-
22:59
-
21:57
-
21:41
-
20:49
-
18:51
-
18:00
-
16:40
-
15:42
-
14:37
-
13:20
-
12:24
-
12:04
-
11:45