«Бавария» объявила о подписании контракта с экс-игроком «Локомотива-Кубань» Джонсоном
Пресс-служба «Баварии» объявила о переходе в команду центрового Джауана Джонсона. 31-летний баскетболист подписал контракт на один сезон.
Минувший сезон Джонсон провёл в турецком клубе «Бахчешехире». В чемпионате Турции в минувшем сезоне он в среднем набирал 13,6 очка и 7,6 подбора.
Ранее центровой выступал за различные клубы НБА, а также поиграл в «Локомотиве-Кубань».
«Бавария» летом также усилила состав американцем Малкольмом Томасом, который выступал за «Химки». Также немцы ранее подписала контракты с защитниками Маодо Ло и Уэйдом Болдуином после назначения Андреа Тринкьери на пост главного тренера.
Минувший сезон в Евролиге был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Организаторы не стали определять победителя.
«Бавария» объявила о переходе экс-игрока «Химок» Томаса
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