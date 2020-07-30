«Бавария» объявила о подписании контракта с экс-игроком «Локомотива-Кубань» Джонсоном

Пресс-служба «Баварии» объявила о переходе в команду центрового Джауана Джонсона. 31-летний баскетболист подписал контракт на один сезон.

Минувший сезон Джонсон провёл в турецком клубе «Бахчешехире». В чемпионате Турции в минувшем сезоне он в среднем набирал 13,6 очка и 7,6 подбора.

Ранее центровой выступал за различные клубы НБА, а также поиграл в «Локомотиве-Кубань».

«Бавария» летом также усилила состав американцем Малкольмом Томасом, который выступал за «Химки». Также немцы ранее подписала контракты с защитниками Маодо Ло и Уэйдом Болдуином после назначения Андреа Тринкьери на пост главного тренера.

Минувший сезон в Евролиге был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Организаторы не стали определять победителя.