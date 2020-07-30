Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

«Бавария» объявила о подписании контракта с экс-игроком «Локомотива-Кубань» Джонсоном

«Бавария» объявила о подписании контракта с экс-игроком «Локомотива-Кубань» Джонсоном
Баскетбол / Евролига 0

Пресс-служба «Баварии» объявила о переходе в команду центрового Джауана Джонсона. 31-летний баскетболист подписал контракт на один сезон.

Минувший сезон Джонсон провёл в турецком клубе «Бахчешехире». В чемпионате Турции в минувшем сезоне он в среднем набирал 13,6 очка и 7,6 подбора.

Ранее центровой выступал за различные клубы НБА, а также поиграл в «Локомотиве-Кубань».

«Бавария» летом также усилила состав американцем Малкольмом Томасом, который выступал за «Химки». Также немцы ранее подписала контракты с защитниками Маодо Ло и Уэйдом Болдуином после назначения Андреа Тринкьери на пост главного тренера.

Минувший сезон в Евролиге был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Организаторы не стали определять победителя.

«Бавария» объявила о переходе экс-игрока «Химок» Томаса
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020