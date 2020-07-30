Игрок «Никс» потерял двух близких человек, которые умерли от коронавируса

20-летний форвард клуба НБА «Нью-Йорк Никс» Кевин Нокс лишился двух близких людей — оба умерли в результате заражения коронавирусом.
Спортсмен рассказал, что коронавирус унёс жизнь тёти его матери. В то же время от инфекции умер близкий друг отца баскетболиста.
«COVID ударил по нам. Мама потеряла тётю, а отец — близкого друга. К сожалению, это правда. Берегите себя, защищайте жизнь», — написал Нокс в «Твиттере».
Тренировочный лагерь команд НБА завершился вчера, 29 июля. Последние матчи регулярного чемпионата пройдут с 30 июля по 14 августа, а 17 августа начнутся матчи плей-офф. Ожидается, что полуфиналы конференций будут сыграны с 31 августа по 13 сентября. Финальные серии в Западных и Восточных конференциях пройдут в течение двух недель — с 15 по 28 сентября. Финальная серия НБА запланирована на 30 сентября — 13 октября.
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