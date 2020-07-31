Кириленко рассказал, чем больше всего гордится на посту президента РФБ

Президент РФБ Андрей Кириленко ответил на вопрос, чем больше всего гордится из проделанной работы на посту руководителя федерации.



«Удалось сделать многое. Понимаю, что это размытый критерий. По сравнению с НБА мы ничего не сделали. По сравнению с тем, что было в РФБ до моего прихода, мы добились колоссального прогресса. Правда где-то посередине, и этого недостаточно, чтобы люди сказали: «С баскетболом в России всё стало классно». Думаю, должно пройти ещё определённое количество времени, чтобы наши проекты обросли мясом, полноценную систему не выстроить за 3-4 года.



При этом скажу, что в резервных сборных у нас есть система. Из года в год мы повышаем свой результат и чётко понимаем, какие шаги к нему приводят. Да, может, они не самые впечатляющие, но есть уже и победы. Я говорю не про золото женской сборной (U19) на чемпионате мира. Это произошло в первый год моей работы. А вот то, что в 2019 году наши девочки (U16) выиграли чемпионат Европы, а мальчики этого же возраста впервые попали на ЧМ, это процесс системной работы. Минспорт даёт финансирование только начиная со сборной U16, но мы за собственные деньги начинали собирать девочек и мальчиков в тренировочные лагеря с 14 лет. Таким образом, у них было на два года международного опыта больше. Это приносит результат. Помимо командных результатов, у нас сейчас очень много представителей в NCAA. Я никогда такого не видел и очень рад этому факту», — приводят слова Кириленко «Известия».