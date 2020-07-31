Кириленко: не надеялся бы на то, что Хоменко и Лопатин будут получать игровое время в ЦСКА

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко не считает, что молодые игроки ЦСКА Андрей Лопатин и Александр Хоменко будут получать много игрового времени в сезоне-2020/2021.

«Я бы не надеялся на это. Как показывает практика, в наших топ-клубах не делают ставку на молодых игроков. За очень редким исключением», — приводят слова Кириленко «Известия».

Он также выразил мнение, что ЦСКА остался на том же уровне, несмотря на приход Торнике Шенгелии и Николы Милутинова.

«Не думаю, что они будут всех рвать. ЦСКА остался примерно на том же уровне, что и в прошлом сезоне. Их задача — обыгрывать всех и вся во всех турнирах. И если бы они подписали не Шенгелию и Милутинова, а, например, Томича и Уилбекина, ничего бы не изменилось», — сказал Кириленко.