Кириленко: не надеялся бы на то, что Хоменко и Лопатин будут получать игровое время в ЦСКА

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко не считает, что молодые игроки ЦСКА Андрей Лопатин и Александр Хоменко будут получать много игрового времени в сезоне-2020/2021.
«Я бы не надеялся на это. Как показывает практика, в наших топ-клубах не делают ставку на молодых игроков. За очень редким исключением», — приводят слова Кириленко «Известия».
Он также выразил мнение, что ЦСКА остался на том же уровне, несмотря на приход Торнике Шенгелии и Николы Милутинова.
«Не думаю, что они будут всех рвать. ЦСКА остался примерно на том же уровне, что и в прошлом сезоне. Их задача — обыгрывать всех и вся во всех турнирах. И если бы они подписали не Шенгелию и Милутинова, а, например, Томича и Уилбекина, ничего бы не изменилось», — сказал Кириленко.
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