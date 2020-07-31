Родионов: как вообще лицо с иностранным паспортом может возглавлять федерацию баскетбола?!

Президент «Автодора» Владимир Родионов ответил президенту Российской федерации баскетбола Андрею Кириленко. Ранее Кириленко сказал, что высказывания Родионова противоречат его действиям, поскольку тот говорит, что надо развивать молодых игроков, а в «Автодоре» в основном играют легионеры.

«Начну с того, что я не стодолларовая купюра, чтобы нравиться Кириленко. В своём ответе президенту РФБ я ни в коем случае не затрагивал его личность, а лишь привёл абсурдность фразы о вхождении нашей сборной в четвёрку сильнейших команд Европы и констатировал наличие системных проблем в российском баскетболе. Это была ни в коем случае не предвыборная история, а моё частное мнение.

А вот господин Кириленко, видимо, возомнил себя богом, раз позволяет себе подобные оценочные суждения в мой адрес. Нигде в статье я персонально не обвинял Андрея Геннадьевича и не говорил, что развал нашего вида спорта – это его рук дело. Падение отечественного баскетбола началось задолго до прихода Кириленко на пост руководителя федерации.

Изменилось ли что-то в лучшую сторону за время работы Кириленко? Если откровенно, за эти пять лет никаких заметных улучшений не произошло. Более того, с каждым сезоном ситуация становится только хуже. Зарплатный фонд руководителей и сотрудников РФБ формируется за счёт взносов, которые год от года только растут и ложатся непосильным бременем на регионы. Неподъёмные заявочные суммы ежегодно становятся причиной гибели многих клубов в стране. Этим летом уже четыре профессиональные команды объявили о том, что не смогут принять участие в сезоне-2020/2021.

Своими высказываниями в прессе Андрей Геннадьевич каждый раз показывает, что он как чиновник далёк от реалий современного баскетбола. В недавнем интервью он сам признался, что последние четыре месяца безвылазно провёл с семьей в США. Как может человек успешно руководить серьёзной организацией, когда такое продолжительное время находится в чужой стране? Почему при новых выборах президента РФБ игнорируется официальное заявление Путина, запрещающее чиновникам иметь двойное гражданство? Как вообще с логической точки зрения лицо, имеющее иностранный паспорт, может возглавлять национальную федерацию баскетбола?!» — цитирует Родионова пресс-служба «Автодора».